Coreia do Norte disparou pelo menos mais um míssil balístico

A Coreia do Norte disparou hoje pelo menos um míssil balístico para o Mar do Japão, anunciou o exército sul-coreano.

"A Coreia do Norte disparou um míssil balístico não identificado na direção do Mar do Leste", indicou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, usando o nome coreano para o mar do Japão, num comunicado citado pela agência France Presse.

Este lançamento ocorre poucos dias depois de a Coreia do Sul e dos Estados Unidos terem completado as maiores manobras militares conjuntas dos últimos cinco anos.

Pyongyang encara estas manobras como ensaios para uma invasão e defendeu na sexta-feira que os exercícios recentes, batizados "Freedom Shield" (Escudo da Liberdade, em português), são um treino para uma ocupação da Coreia do Norte.

O exército norte-coreano respondeu realizando manobras militares, nomeadamente testando aquilo que disse ser um novo "drone de ataque nuclear subaquático", e lançando o segundo míssil balístico intercontinental deste ano.

Após um ano recorde de testes de armas e um aumento de ameaças nucleares da parte de Pyongyang, Seul e Washington reforçaram a cooperação em matéria de segurança.

No ano passado, a Coreia do Norte declarou-se uma potência nuclear "irreversível" e o líder Kim Jong Un apelou recentemente a um aumento exponencial da produção de armas, incluindo armas nucleares táticas.