EUA. Explosão em fábrica de chocolate faz sete mortos

Uma explosão numa fábrica de chocolates no estado de Pensilvânia provocou a morte de sete pessoas, na sexta-feira.

A explosão pode ter sido causada por uma fuga de gás, segundo disse a agência de gestão de emergências da Pensilvânia (PEMA).

De acordo com as autoridades norte-americanas, citadas pela imprensa internacional, as buscas terminaram ontem, com a descoberta das duas últimas vítimas mortais, tendo ainda feito 10 feridos. As identidades, contudo, não foram divulgadas.

"Perdemos amigos e colegas próximos. Os nossos pensamentos e orações estão com as famílias e os amigos de todos os afetados", disse a empresa, acrescentando que dará apoio aos empregados e às famílias.