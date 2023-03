Onze do Luxemburgo-Portugal já é conhecido

A seleção portuguesa vai defrontar pelas 19h45 deste domingo o Luxemburgo no Stade de Luxembourg. Caso vença, a equipa das quinas pode assumir a liderança do grupo - isto acontecerá se a Bósnia (também com três pontos) perder na visita à Eslováquia.

O onzes iniciais já são conhecidos:

ONZE DE PORTUGAL: Rui Patrício; António Silva, Danilo, Rúben Dias; Diogo Dalot, João Palhinha, Bernardo Silva, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, João Félix e Cristiano Ronaldo.

ONZE DO LUXEMBURGO: Anthony Moris; Jans, Marvim Martins, Chanot, Mica Pinto; Christopher Martins, Gerson; Sinani, Barreiro; Rodrigues e Thill.

Recorde-se que na última quinta-feira Portugal defrontou o Liechtenstein, a quem ganhou por 4-0.

A goleada aconteceu na estreia de Robert Martínez como selecionador nacional.