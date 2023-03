Homem de 87 anos morre afogado em piscina em Almada

Um homem de 87 anos morreu este domingo afogado numa piscina de uma casa na Charneca da Caparica, no concelho de Almada.

De acordo com fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal em declarações à agência Lusa, os bombeiros receberam o alerta pelas 14h00 para o "afogamento numa piscina de uma casa".

Já no local, o óbito foi declarado pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Instituto Nacional de Emergência Média (INEM) sediada no Hospital Garcia de Orta, em Almada.

Fonte da corporação de Bombeiros Voluntários de Cacilhas adiantou que a vítima "é um homem, de 87 anos", e morreu "afogado na piscina coberta" existente numa residência.

A mesma fonte acrescentou que "os bombeiros receberam o alerta via Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) e a VMER foi a primeira a chegar ao local, tendo declarado o óbito".

"O homem sofreu uma paragem cardiorrespiratória, segundo a VMER", tendo sido encontrado "de bruços", com "metade do corpo dentro de água e a outra metade fora".

Fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR disse que uma patrulha do Posto Territorial de Charneca da Caparica está no local, a averiguar a situação.