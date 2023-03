Professora que matou noivo com gelo seco já foi extraditada de Cabo Verde para Portugal

As autoridades cabo-verdianas extraditaram, este sábado, para Portugal Fernanda Baltazar, a professora que foi condenada a 17 anos de prisão por matar o noivo com gelo seco, informaram as autoridades cabo-verdianas.

"A Polícia Judiciária [PJ], através do gabinete da Interpol Praia, informa que foi efetuada este sábado, 25 de março, a extradição de um indivíduo do sexo feminino, de 42 anos de idade de nacionalidade portuguesa para o seu país de origem", referem as autoridades cabo-verdianas, em comunicado.

Na nota, a PJ de Cabo Verde recorda que a mulher foi condenada a 17 anos de prisão pela prática de um crime de homicídio voluntário agravado contra o seu namorado, "tendo para isso utilizado gelo seco, em concurso com um crime de incêndio, encontrando-se foragida da justiça portuguesa".

"Em Cabo Verde desde 28 de fevereiro de 2021, a detida já cumpriu parte da pena de prisão, faltando por cumprir 14 anos, sete meses e 17 dias", acrescentam.