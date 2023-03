Guincho. Dificuldade no mar de dois surfistas mobiliza 18 operacionais

Foi dado um alerta, este sábado, para dois surfistas em dificuldades no mar em perigo de afogamento na praia do Abano, no Guincho.

Segundo fonte da capitania de Cascais, citada pelo Correio da Manhã, o alerta foi dado pelas 11h45 e para o local já foram mobilizados 18 operacionais

O mesmo jornal adianta que as vítimas já foram localizadas e resgatadas por uma embarcação salva vidas do Instituto de Socorros a Náufragos e agora serão transportadas para a Marina de Cascais, onde o seu estado de saúde será avaliado.