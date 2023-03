Calor. Termómetros chegam aos 30 graus já esta semana

Poucos dias depois do início da Primavera e as previsões já são de sol e calor. Na próxima semana é esperada uma subida das temperaturas máximas, com os termómetros a chegarem aos 30ºC em algumas regiões do país.

É o caso de Beja e de Santarém onde são esperados 29 graus na terça e 30 na quarta.

A Norte, Porto, Braga e Viana do Castelo, o calor parece estar mais tímido e os termómetros vão manter-se mais perto dos vinte graus.

No Algarve, as temperaturas vão rondar os 27ºC também na quarta-feira.