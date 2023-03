Um ferido grave em incêndio em Mondim de Basto

Um homem, de 55 anos, ficou gravemente ferido, esta sexta-feira, na sequência de um incêndio numa casa em Mondim de Basto.

De acordo com o comandante dos bombeiros, Carlos Magalhães, em declarações à agência Lusa, a vítima foi transportada no helicóptero do INEM para a unidade de Vila Real, do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Quando os operacionais chegaram ao local, o homem já se encontrava a ser assitido por vizinhos no exterior da sua casa e o andar destinado à habitação, que tem dois pisos, já tinha sido tomado pelo fogo.

Este piso, de acordo com o comandante, ficou "totalmente sinistrado e danificado pela ação do fogo" e "sem condições de habitabilidade", tendo por isso a vítima ficado desalojada.

O responsável disse que não foi possível identificar onde é que o incêndio teve início, mas adiantou que a sala e a cozinha ficaram afetadas pela carga térmica que decorreu do fogo, cujo alerta foi dado pelas 9h33 e as causas vão ser investigadas.

No local, estiveram 34 operacionais, 11 viaturas e um helicóptero, dos quais 20 bombeiros, e ainda elementos da Proteção Civil Municipal, do INEM, e GNR.