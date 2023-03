Sentido sismo de magnitude 3,4 na Ilha de Santa Maria

Foi registado pelas 9h42 desta sexta-feira um sismo de magnitude 3,4 na escala de Ritcher na ilha de Santa Maria, nos Açores.

De acordo com o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), o sismo, sentido pelas 9h42 locais, 10h42 em Portugal Continental, teve epicentro a 73 km a Este da freguesia de Santo Espírito.

O sismo foi sentido com com intensidade máxima III na Escala de Mercalli Modificada no concelho de Vila do Porto, não havendo, até agora, registo de danos materiais ou humanos.