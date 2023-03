Pilotos da TAP em greve de 7 a 10 de abril

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil - SPAC realizou na quinta-feira uma Assembleia Geral para disucssão do Protocolo Proposto pela TAP no seguimento das negociações mantidas com a Direção do sindicato.

A proposta apresentada pela empresa de aviação foi aprovada com 50,6% de votos a favor, tendo a sua eficácia, afirma o SPAC num comunicado enviado às redações, ficado "dependente da aprovação pelo Acionista Estado, no que diz respeito à TAP, e da Assembleia de Pilotos, no que diz respeito ao SPAC".

"Como apenas o SPAC, em Assembleia de Pilotos, e a Comissão Executiva da TAP chegaram a acordo, até esta hora, com a ausência de manifestação do Acionista, a eficácia do Acordo ainda não foi alcançada", adianta ainda o movimento sindical.

Assim, os pilotos aprovaram com 87,1% de votos a favor um Pré-Aviso de Greve, nos dias 7, 8, 9 e 10 de abril.

As negociações entre o SPAC e a TAP tinham como "pano de fundo as recentes cedências de condições de trabalho para outras classes profissionais da Empresa, condições mais favoráveis do que aquelas que ainda mantém para os Pilotos", lê-se na nota enviada às redações.

Alguns dos temas incluídos no protocolo negociado entre o SPAC a TAP foram o "acordo sobre a integração de Pilotos despedidos face à necessidade de contratação e retenção de talento; Pagamento aos Oficiais Pilotos com funções de comando em cruzeiro; Pagamento do dia de serviço de assistência no aeroporto e dos simuladores; As mesmas medidas aplicadas recentemente a outras classes profissionais; Nova tabela de ajudas de custo com a abertura para regressar ao modelo anterior, caso não se revele favorável; Compensar em abril e maio as rúbricas referentes à ajuda de custo complementar e o seu acerto anual, com retroatividade a março, caso se feche acordo de novo AE no final de maio".