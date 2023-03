Itália. Quase 700 pessoas socorridas pela Guarda Costeira no Mediterrâneo

Foram resgatados, esta quinta-feira, 745 migrantes pela Guarda Costeira de Itália.

A primeira ‘vaga’ de começou hoje de manhã, quando as autoridades competentes tiveram de socorrer uma embarcação de pesca com migrantes a bordo, ao largo da cidade de Régio da Calábria, no sul de Itália, tendo sido salvos 295 migrantes.

Não ficou por aqui: a Guarda Costeira acabou por intercetar uma segunda embarcação, esta com 450 migrantes, a cerca de 160 quilómetros a leste da cidade siciliana de Siracusa.