Deter Vladimir Putin? É uma "declaração de guerra", ameaça Dmitry Medvedev

Vladimir Putin ser detido por um país estrangeiro? Seria “declarar uma guerra” a Moscovo, frisou esta quinta-feira ex-chefe de Estado russo Dmitry Medvedev

"Vamos imaginar a coisa [...]: O chefe de Estado de uma potência nuclear efetua uma visita, por exemplo, à Alemanha e é preso. O que é isso? É uma declaração de guerra contra a Rússia", disse o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia.

"Todas as nossas capacidades, mísseis e outros, cairão sobre o 'Bundestag' [Parlamento alemão] , sobre o gabinete do ministro dos Negócios Estrangeiros e assim por diante”, acrescentou.

Recorde-se que o Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu um mandado de captura contra o Presidente da Rússia, por crimes de guerra relacionados com sequestros de crianças ucranianas.

O TPI acusa Vladimir Putin de ser "alegadamente responsável pelo crime de guerra de deportação ilegal de população (crianças) e transferência ilegal de população (crianças) de áreas ocupadas da Ucrânia para a Federação Russa".

Além do líder russo, foi ainda emitido um outro mandado de detenção para Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comissária para os Direitos da Criança no Gabinete do Presidente da Federação Russa por acusações semelhantes.