Ator português junta-se a Anthony Hopkins em série sobre gladiadores

O ator português Gonçalo Almeida vai entrar na série Those About to Die, de Roland Emmerich, realizador do Dia da Independência. O projeto, ainda sem data de estreia, conta com um elenco de luxo, como o vencedor de dois óscares Anthony Hopkins ou Iwan Rheon, o odiado Ramsay Bolton de Guerra dos Tronos.

A série é inspirada no livro Those About to Die, de 1958, e retrata o espetáculo, a violência e a corrupção do mundo dos gladiadores durante o Império Romano.

Anthony Hopkins será o imperador e Gonçalo Almeida um de três irmãos, todos com um talento para cavalos e conduzir bigas ou quadrigas.

Do elenco fazem também parte Johannes Haukur Johannesson (Vikings), Alicia Edogamhe (summertime), Liraz Charhi (Tehran), Rupert Penry-Jones (MI-5), Eneko Sagardoy (Elite) e Pepe Barroso, (Gran Turismo – por estrear). Estes dois últimos atores serão os irmãos de Gonçalo Almeida.

O ator português recentemente foi coprotagonista da peça "O Coração de Um Pugilista", de Lutz Hubner, com encenação de João Lourenço, no Teatro Aberto. Com o Teatro Experimental de Cascais e encenado por Carlos Avilez, participou em "Camino Real", de Tenessee Williams, "Hamlet", de Wiliam Shakespeare e "Os Gigantes da Montanha", de Luigi Pirandello. Estreou-se em televisão no elenco principal de "Esperança" (Opto/SIC), tendo depois integrado o núcleo principal da telenovela "Amor Amor" (SIC).