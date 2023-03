GNR detém dois homens por caça com meios não permitidos em Pombal

O Comando Territorial de Leiria deteve em flagrante, no dia 21 de março, dois homens de 47 anos por caça com meios e processos não permitidos, na Serra de Sicó, no concelho de Pombal.

Na sequência de uma investigação pelo crime de caça através de meios e processos não permitidos, que decorria desde o inicio do ano deste ano, os militares da GNR detiveram em flagrante dois suspeitos que se encontravam a praticar caça, motivo pelo qual foram detidos.

No decurso da ação, foram ainda apreendidos oito cabos de aço, uma carabina, um carregador,um silenciador, uma catana, uma faca e um veículo.

Os detidos foram constituídos arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Pombal.