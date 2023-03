Boris Johnson reafirma sob juramento que não mentiu ao parlamento

Boris Johnson não quer deixar dúvidas no ar: esta quarta-feira, sob juramento durante uma audição parlamentar, disse não mentir aos deputados na sequência das polémicas sobre as violações das restrições durante dos confinamentos da covid-19.

"Estou aqui para dizer com toda a franqueza que não menti à Câmara [dos Comuns]. Quando as declarações foram feitas, foram feitas de boa-fé e com base no que sabia e acreditava na altura", afirmou o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, após prestar juramento sobre a Bíblia.

"Houve uma série de dias durante um período de 20 meses em que se realizaram reuniões em Downing Street que passaram do ponto em que se podia dizer que eram necessárias para fins de trabalho. Isso foi errado. Lamento-o amargamente", disse ainda.

Antes de um inquérito do governo ter revelado que Boris Johnson tinha violado as medidas de combate à covid-19, tendo tido vários encontros durante os períodos de confinamento, o ex-primeiro ministro tinha afirmado, na câmara baixa do parlamento inglês, que tinha cumprido as regras.