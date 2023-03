PSP. Ambulância apreendida com dois doentes no interior

A Polícia de Segurança Pública apreendeu uma ambulância dos Bombeiros do Dafundo esta quarta-feira, em Algés, tendo os agentes ficado surpreendidos quando encontraram dois doentes no interior do veículo.

Em declarações ao Jornal de Notícias, Carlos Jaime, comandante dos Bombeiros do Dafundo, disse que os dois doentes têm cerca de 70 anos e vinham de consultas no Hospital São Francisco Xavier.

"Em fevereiro, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres (IMTT) disse-nos que estamos legais e que a polícia não podia ter apreendido os documentos, por isso continuei a andar com a viatura até que a polícia me devolvesse os documentos. E, hoje, apreendeu-nos a viatura", disse a mesma fonte.

A apreensão da ambulância, diz ainda o mesmo jornal, está relacionada com uma "interpretação" das autoridades.

"No livrete, emitido pelo IMTT, diz que a ambulância é adaptada a doentes em cadeiras de rodas, mas a PSP entende que tinha de estar no livrete que a viatura tem de ter rampa para acesso a cadeira de rodas”, disse ainda Carlos Jaime.

“Não faz sentido, subentende-se que tem de ter rampa porque não se levam as cadeiras ao pontapé lá para dentro. Por esta lógica, a polícia tem de apreender os carros de todos os bombeiros em Portugal. Nenhum livrete diz que a viatura de transporte de doentes não urgentes tem rampa", acrescentou.

Carlos Jaime adiantou que os dois doentes ficaram meia hora à espera de que uma outra viatura os viesse buscar.