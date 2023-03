O regresso dos Oasis irá mesmo acontecer? Liam Gallagher diz que ‘sim’

Há algum tempo que os fãs anseiam um regresso do grupo britânico, Oasis. E, ao que parece, as confirmações sobre esse encontro não param.

Interrogado sobre as hipóteses do grupo regressar, no Twitter, em resposta ao fã Liam Gallagher, vocalista da banda, respondeu: “vai acontecer!”.

Recorde-se que os Oasis terminaram em 2009, após uma polémica entre os irmãos Noel e Liam Gallagher, nos bastidores de um concerto em Paris. Desde essa altura que, todos os anos, os fãs interrogam-se sobre o seu regresso.

Apesar de Noel sempre o ter negado recentemente, mostrou-se mais aberto à ideia: “nunca digam nunca”.

Além disso, nas redes sociais, o guitarrista afirmou ainda que a sua relação com o irmão melhorou muito ao longo do último ano.