Jovem de 24 anos detido por tentar matar homem de 41 em Sesimbra

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, no cumprimento de um mandado de detenção emitido pelo DIAP de Setúbal, localizou e deteve, fora de flagrante delito, um homem, de 24 anos de idade, por fortes indícios da prática de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada, de um homem de 41 anos.

Os crimes ocorreram pouco depois das 5h do dia 14 de janeiro deste ano, junto a um estabelecimento de diversão noturna em Sesimbra.

Após “ter sido colocado na rua por causar distúrbios, o suspeito, por razões completamente fúteis, envolveu-se numa altercação com outro frequentador do referido estabelecimento, a quem, com recurso a um canivete, esfaqueou por diversas vezes, provocando-lhe várias lesões, entre as quais evisceração na zona abdominal, que, inevitavelmente, o colocaram em perigo de vida”, explica a Polícia Judiciária.

O detido foi presente a primeiro interrogatório e ficou sujeito à medida de coação de obrigação de permanência na habitação, sujeita a vigilância eletrónica.