Manifestações em Paris já fizeram cerca de 50 detidos

Cerca de meia dezena de pessoas foram detidas na noite de terça-feira e manhã de quarta na capital francesa, na sequência de distúrbios provocados pelos protestos contra a reforma das pensões.

O número foi avançado pela polícia de Paris, escreve a agência noticiosa AFP.

Laurent Núñez, responsável pela polícia da capital francesa, disse à rádio France Info que os agentes não estão a realizar detenções preventivas, contrariamente daquilo de que estão a ser acusados pela oposição de esquerda.

Na tarde de terça-feira, uma manifestação na Praça da República acabou com os manifestantes a levarem com gás lacrimogéneo devido aos vandalismos e confrontos com a polícia.

Mais de cinco mil pessoas manifestaram-se ontem em diferentes cidades do país, desde Grenoble, a Lille, Rennes e Nantes.

Os protestos continuam hoje, dia em que o Presidente francês, Emmanuel Macron, vai falar ao país na televisão às 13h00 (12:00 em Lisboa).