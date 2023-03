Sismo no Paquistão e no Afeganistão já provou 11 mortos

O terramoto de magnitude 6,5 na escala de Richter que ontem, terça-feira, atingiu o Paquistão e o Afeganistão já provocou, pelo menos, 11 mortos.

O epicentro do sismo, registado pelas 22h17 (16h17 de Lisboa), situou-se a 40 quilómetros a sudeste de Jurn, no nordeste do Afeganistão, informa o Instituto de Geofísica dos Estados Unidos (USGS).

Mais de uma centena de pessoas foram levadas para hospitais na região do vale de Swat, na província de Khyber Pakhtunkhwa, no noroeste do Paquistão, em estado de choque, adiantou Bilal Faizi, porta-voz dos serviços de emergência do Paquistão, à Associated Press, contudo, a maioria já teve alta.

Sabe-se também que o terramoto, também sentido junto à fronteira com o Tajiquistão, provocou dezenas de feridos e aluimentos de terra em algumas das zonas montanhosas.