EUA. Homem detido por esbofetear mulher com fatia de pizza

Um homem de 39 anos foi detido na passada sexta-feira depois de esbofetear uma mulher com uma fatia de pizza durante uma discussão.

O insólito aconteceu no estado norte-americado da Flórida.

Ortelio Lazaro Alfonso, o suspeito, explicou às autoridades que tinha discutido com a vítima depois dos agentes do Departamento do Xerife do Condado de Marion terem sido contactados devido a uma alegada disputa doméstica.

A mulher explicou que o homem esbofeteou-a na bochecha esquerda com uma fatia de pizza por ter ficado chateado quando antes bateu no rabo de outro homem imediatemente antes, escreve o New York Post.

A vítima tinha restos de pizza na camisola, no cabelo e na orelha, sendo que, nas paredes e no teto da cozinha da residência foram também encontrados restos de molho de tomate.

Já o homem diz que "apenas" atirou a fatia de pizza, que acertou na cara da mulher.