Rússia torna-se maior fornecedor de petróleo da China

A Rússia é atualmente o país que mais petróleo fornece à China.

Segundo as alfândegas chinesas, as compras da China à Rússia foram em média de quais dois milhões de barris por dia, tendo as importações de crude russo pela China chegado aos 84,61 mil milhões de dólares (78,58 mil milhões de euros).

Atualmente, o preço médio por barril é de 73,62 dólares (68,38 euros), uma queda de 11,71%, face ao mesmo período do ano anterior.

Nos primeiros dois meses desta ano, a Rússia superou então a Arábia Saudita, tornando-se no maior fornecedor de petróleo bruto da China.