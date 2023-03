Homem de 81 anos detido por posse de armas em Santa Maria da Feira

O Comando Territorial de Aveiro, através do Posto Territorial de Santa Maria da Feira, deteve em flagrante, no dia 20 de março, um homem de 81 anos, por posse de armas proibidas, no concelho de Santa Maria da Feira.

No âmbito de uma investigação por ameaças com recurso a arma de fogo, que decorria há cerca de um mês, constatou-se que o suspeito ameaçava e exercia coação sobre o seu vizinho.

Durante as diligências, foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária, que acabou na apreensão de uma arma de fogo de calibre 6,35mm, duas reproduções de arma de fogo, nove munições de calibre 6,35mm, dois carregadores, um punhal e um sabre.

O detido foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal de Santa Maria da Feira.