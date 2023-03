Grupo Memorial alvo de buscas pelas autoridades russas

Foram realizadas, esta terça-feira, várias buscas em escritórios e residências de pessoas ligadas ao movimento Memorial – Nobel da Paz de 2022 –, uma organização contra o Kremlin. Vários ativistas foram levados, pelas autoridades russas, para interrogatório.

Um dos apartamentos visados pelos russos pertence a Oleg Orlov – co-presidente do grupo.

O Memorial detém uma base de dados de vítimas de opressão e repressão política por parte de Moscovo.

Agora, o grupo revelou que as autoridades estão a usar os nomes da lista no seu processo contra o Memorial.

Oleg Orlov - co-presidente do grupo, cujo apartamento estava entre os que hoje foram invadidos - classificou as alegações do Kremlin de "fantasias idiotas", em declarações aos jornalistas. Também ele foi levado para interrogatório.

O Memorial recebeu o Prémio Nobel da Paz em 2022, em conjunto com o ativista bielorrusso Ales Bialiatski e a organização ucraniana Centro para as Liberdades Civis.