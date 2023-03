Operação especial de prevenção criminal em Loulé faz 31 detidos

O Comando Territorial de Faro, através do Destacamento Territorial de Loulé, realizou uma operação especial de prevenção criminal, no dia 19 de março, onde deteve 31 pessoas, com idades entre os 18 e os 45 anos, naquele concelho.

No âmbito da operação, foram efetuadas ações policiais no acesso a um estabelecimento de diversão noturna, para prevenir a ocorrência de diversos crimes bem como a prevenção e combate à criminalidade, nomeadamente tráfico de estupefacientes e posse de armas, com o intuito de reforçar o sentimento de segurança da população.

Durante esta operação especial de prevenção criminal, foram abordadas e fiscalizadas 682 pessoas, 31 das quais foram detidas, nomeadamente por condução sob influência do álcool, por tráfico de estupefacientes, condução sem habilitação legal, desobediência e posse de arma proibida.

Foram ainda fiscalizados 241 veículos e um estabelecimento de diversão noturna, que culminaram nas apreensões de 210 doses de haxixe, 43 doses de MDMA e 20 doses de cocaína.

Relativamente ao Código da Estrada destacam-se os seguintes autos de contraordenação, 16 autos por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, seis por irregularidades envolvendo extintores em veículos TVDE, três por falta de inspeção periódica obrigatória, três por falta de seguro de responsabilidade civil, um por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Loulé.

A ação contou com o reforço de 94 militares do dispositivo territorial, trânsito, intervenção e investigação criminal do Comando Territorial de Faro e do Grupo de Intervenção e Ordem Pública (GIOP) da Unidade de Intervenção (UI).