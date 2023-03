Brian Fernández encontrado "bem", diz mãe

Brian Fernández – craque argentino que estava alegadamente desaparecido – “está bem”, assegurou na segunda-feira à noite a sua mãe à imprensa argentina.

Foi na segunda-feira, após um carro ter sido encontrado sem rodas e com vidros partidos, que se começou a pensar o pior. O avançado estava fora do radar desde a semana anterior, tendo faltado a vários treinos do Colón Santa Fe sem justificação. Ninguém sabia do seu paradeiro, e o carro, que se pensava ser dele, foi encontrado abandonado e destruído.

"Brian está bem, com um grupo de profissionais que estão a par da sua situação. O carro não estava abandonado, estava ali. O Brian estava a usá-lo, mas não é dele, ficou sem gasolina, ficou ali parado e nós não o queríamos pôr em condições para que ele o continuasse a usar", disse a mãe do jogador, aos jornalistas.

"O problema é que tínhamos estado a controlá-lo e na madrugada de hoje roubaram-no e destruíram-no [ao carro]. É muito longo para explicar e difícil de entender, mas ele está bem e tem com ele um grupo de profissionais que estão à nossa disposição. A família já sabia que o carro estava ali. Ele compreende e sabe quando está bem, mas estava errado e estava a usar o carro", continuou.

Tudo indica que o jogador de futebol, de 28 anos, estaria a dormir em casa de um familiar – um tio – e que terá havido alguns desacatos.