A web veio abrir todo um mundo novo para a maioria da sociedade. É para todos claro. Com isso abriu-se uma janela para que muitos conseguissem finalmente dizer e fazer aquilo que não têm coragem pessoalmente. Escondem-se atrás de perfis, de números de telefone ou de páginas falsas. Há quem diga que este novo normal já ganhou umas eleições nos Estados Unidos e interferiu e interfere na política global. Se no princípio, com o aparecimento das redes sociais, foi dada a possibilidade de contactarmos pessoas que não tínhamos acesso e de nos tornarmos “amigas” ou “seguidores”, deu também abertura para que criássemos relações, combinássemos encontros ou nos pudéssemos “fazer” de determinada forma para que do outro lado se apercebessem do nosso interesse. A moda no entanto seguiu o seu rumo e entrou por caminhos mais promíscuos e íntimos. Chamam-lhe “sexting” e traduz-se na troca de mensagens, fotografias ou áudio de cariz sexual.

É agora usual sermos contactados por alguém que se demonstra interessado ou se sente atraído e que com o decorrer da conversa ou de várias, nos começa a enviar fotografias íntimas para tentar seduzir. Penso que já todos passámos por isso. Temos aliás assistido nos meios de comunicação a várias pessoas que foram chantageadas por esse meio, enganadas por uma suposta troca de imagens que mais não era do que uma forma de extorquir dinheiro ou favores. Ainda durante o Mundial de futebol percebemos isso com a polémica do jogador Gonçalo Ramos. Mas muitas mais há por aí, não são reveladas por vergonha ou pudor. Hoje em dia, tudo o que se passa na internet, temos que ter noção, fica acessível a muito mais olhares do que os que aparentemente estão a ver. Isso obriga a cuidados redobrados e muita atenção ao que enviamos, ao que escrevemos e sobretudo a quem estamos a confiar certo tipo de material.

As pessoas perderam de vez a vergonha e sentem-se completamente livres para mandar fotografias tal como vieram ao mundo, achando que assim estarão a estimular algum tipo de relacionamento futuro. Cada vez se dá menos importância à descoberta, ao tempo e aos momentos íntimos, vive-se o instantâneo e frugal. Isso pode trazer naturalmente muitos dissabores, embora haja quem assuma essa nova tendência sem receios ou tabus. Ainda esta semana, por conta deste trabalho, decidi levar ao limite um desses casos com fotografias falsas e de imediato fui alvo de uma tentativa de extorsão muito bem montada com um telefonema de um suposto polícia ameaçando-me do que estava a fazer e que ou resolvíamos as coisas a bem ou o meu caso seria levado a tribunal com o pedido da minha prisão imediata.

Obviamente que me ri do assunto e acabei a conversa agradecendo-lhe o material que me deu para que pudesse confirmar a minha tese sem antes não lhe dizer um “vão trabalhar seus ordinários em vez de andarem a tentar extorquir as pessoas”. De imediato fui apagado e o perfil desapareceu. Mas muitos caem no esquema, aflitos com a exposição que pode daí advir. É bom que estejamos bem atentos, há certas fotos e conteúdos que não são para circular na net, muito menos quando nos podem colocar em causa. Devemos estar muito atentos ao que colocamos nas redes ou através de mensagens mas também o que guardamos no nosso telemóvel de muito privado. Nunca sabemos o que nos pode esperar. Eu continuo a preferir à maneira antiga. O tal sexting para mim é... burricing.