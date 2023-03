Já não há guru que valha a Costa

Nota prévia: O estado desgraçado em que o país se encontra salta à vista, por vezes através de uma notícia que juraríamos ter mais de cem anos. Mas não tem. É mesmo assim. Fresquinha da semana passada! Proclama que vai passar a haver uma ligação ferroviária entre Lisboa e Badajoz já (sim, já!) em 2024. Uma glória! Que falta faz o Eça para comentar este fabuloso desiderato da recente Cimeira Ibérica que reuniu António Costa e Pedro Sánchez e relativamente à qual não há nota de ter sido noticiada em Espanha. Olé!

1. “Keep it simple”, dizem os pragmáticos americanos. Era isso que António Costa devia ter percebido há muito tempo. Mas não. Costa é inteligente, mas sinuoso no raciocínio e na ação. Não simplifica, complica. Acaba por se enredar nas suas próprias teias. Era bom que entendesse que o que tem a fazer é arranjar gente competente (se houver disposta a sacrificar-se) para o Governo, em vez de contratar uma legião de gurus da comunicação, uns para o PS e outros para o Governo. É confundir a beira da estrada com a estrada da Beira. Ascenso Simões, um irrequieto socialista, nem sempre acerta. Há dias, porém, teve a coragem de recomendar a Costa uma remodelação ampla do Executivo. Provavelmente a única consequência desta afirmação será a absoluta ostracização do entrevistado do Observador que, prudentemente, só avançou o sábio conselho uma vez fora da política ativa. Mesmo assim foi bem mais preclaro do que a legião de consultores e gurus de comunicação que Costa tem tirado da sua enorme cartola com os resultados desastrosos que estão à vista e os que certamente se vão seguir. Um dos próximos flops governamentais será o plano para a habitação. Convidado a falar sobre o tema, Cavaco Silva arrasou-o. Falou quem sabe por ter lançado o PER, há trinta anos, o único plano que deu resultados concretos e positivos. Nas muitas críticas que fez ao plano de António Costa, o ex-presidente sublinhou a falta de envolvimento das câmaras e denunciou a tentativa de transformar os proprietários em agentes sociais. Para Cavaco, a crise na habitação é culpa do atual Governo. Tudo foi dito numa cerimónia organizada por Carlos Moedas, pensada para reforçar a projeção política do edil lisboeta.

2. Foi indigna a atitude da parte da guarnição do NRP Mondego que se recusou a avançar mar adentro para acompanhar a passagem de um navio-espião russo. Por mais que Gouveia e Melo negue, a imagem externa de Portugal é afetada pela peripécia, que acresce à inoperacionalidade dos Leopard 2 e ao anedótico caso de Tancos. Para Putin, ficou agora confirmado que, em caso de conflito com a Europa democrática, há um pequeno país com umas ilhas e um mar enorme do qual se pode dispor relativamente à vontade. Há muitas maneiras de observar o caso NRP Mondego. Uma tem a ver com a falta de manutenção dos equipamentos, o que é lamentável e responsabiliza o atual Governo, mas também os anteriores, que cativaram as verbas. A outra remete para alguma megalomania do Almirante que tem como uma prioridade a construção de um navio ultramoderno para o qual não há dinheiro nem no PRR. Seria provavelmente mais uma unidade a ficar sem peças e motores a curto prazo, ou até sem um canhão como um dos nossos NRP. Gouveia e Melo afirmou ao Nascer do Sol que uma das motivações para o circo que se instalou à volta do caso Mondego é por causa da popularidade que lhe tem sido atribuída. Uma tirada tão egocêntrica prova que é preciso, antes de mais, ter os pés assentes em terra (passe a ironia). Na verdade, se o caso se desse com o seu antecessor era provável que este fosse responsabilizado e destratado pelos média e pelos políticos. Já para com este Almirante têm prudência redobrada por ter um peso político que não querem afrontar. Poucos foram os que comentaram a lamentável humilhação pública a que sujeitou os militares acusados. O ângulo fulcral do caso Mondego prende-se com a grave insubordinação, sendo essencial saber se já houve outros que desconhecemos. Mesmo quem não é militar percebe que o comportamento é indesculpável e revelador de um mal-estar latente os políticos, dos radicais de direita aos de esquerda, tratam com paninhos quentes, o que tem um óbvio efeito perverso. Há que ter mão firme para que situações destas não se repitam.

3. Já aqui se assinalou a falta de sensibilidade e capacidade política da Ministra da Segurança Social, Ana Mendes Godinho. Na semana passada foi a propósito da situação degradante em que idosos vivem em lares legais ou não, mas que funcionam às claras. Só há intervenção quando o tema salta para os jornais. Veja-se por contraste o caso de um grupo de funcionários da CP reformados pelo chamado regime “Caixa 1927”. Gente mais velha, sem grandes meios e à qual não foi paga a subvenção de meia pensão que abrangeu quase todos os reformados no final do ano passado. Para eles, nada! Enviaram cartas para o ministério, mas não há nota de que o tema seja despachado. O próprio Presidente Marcelo foi informado e remeteu o assunto para António Costa, sem resultado. A Provedora de Justiça está informada. Toda a gente percebe a injustiça. Ana Mendes Godinho consente! Deve achar que resolve o assunto com o sorriso cândido e “giocôndico” do costume. Pobres dos pobres que ficam na alçada desta ministra!

4. De repente surgiu mais uma trapalhada monumental numa empresa estatal, a Transtejo. O caso é confuso, mas o facto é que o Tribunal de Contas (onde não há juízes!) deu um responso monumental na administração por ter comprado barcos elétricos de vanguarda, mas sem baterias, que seriam adquiridas depois numa complexa operação que foi encarecendo ao longo de três anos. Os administradores ficaram chocados, invocaram umas desculpas esfarrapadas, disseram que o governo sabia e demitiram-se. O montante global da aquisição dos barcos ultrapassa 70 milhões de euros. Só o cacilheiro para formação viria com baterias. Para agravar tudo, não há ainda cais para proceder ao carregamento das baterias. É de recordar que a Transtejo e a Soflusa passam o tempo paradas por greves, plenários e avarias, com perdas enormes. Só há uma solução para aqueles monos. E não passa pela privatização, mas por autorizar a ligação fluvial a uma empresa privada. As outras acabavam num fósforo, com vantagem para contribuintes e passageiros.

5. Vivemos num quadro de agitação na banca. O El País sinalizava, no sábado, em manchete, que a pancada bolsista das instituições financeiras europeias foi de 50 mil milhões de euros, desde a falência do Silicon Valley Bank. Fosse por efeito de contágio ou por razões especificas, o Crédit Suisse colapsou e o UBS foi obrigado pelo governo helvético a comprá-lo por 2,5 mil milhões, numa operação relâmpago no fim de semana. Sucedem-se, entretanto, comentários a assegurar que os bancos europeus, incluindo os portugueses, estão bem e recomendam-se. Um ou outro político ou economista mais experiente evita judiciosamente o tema. “Et pour cause”. Em 2008, sofremos um estoiro monumental que custou aos contribuintes 23 mil milhões de euros só em Portugal. Talvez fosse oportuno o nosso regulador dar uma vista de olhos nas instituições mais pequenas do país, em concreto as que não são analisadas diretamente pelo BCE. Como é notório, os nossos banqueiros não são propriamente topo de gama. Têm uma gestão feita basicamente à conta do cliente. Os lucros resultam de comissões gigantescas e de juros a 0,5% por depósitos acima de dez mil euros. Já o dinheiro que lhes entregam vai em grande parte para o BCE que o remunera a 3%, o que é muito confortável. Resta ver as chamadas imparidades, ou seja, os empréstimos para grandes negócios, designadamente imobiliários.