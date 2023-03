Campo Maior parou para homenagear Nabeiro

Os trabalhadores do Grupo Delta reuniram-se esta segunda-feira à porta das instalações da empresa, em Campo Maior, para homenagear o empresário e fundador do grupo, Manuel Rui Nabeiro, que morreu no domingo aos 91 anos. O cortejo – que também contou com a presença dos filhos do empresário e netos, entre outros familiares – passou depois pelas pelas instalações da Tecnidelta, sede da Delta e pela torrefação Camelo, e terminou na Igreja Matriz de Campo Maior, onde decorreu o velório. Na sua estátua, situada no jardim no centro de Campo Maior, têm sido colocadas velas acesas e flores que têm sido colocadas por populares ao longo dos últimos dois dias.

O empresário estava hospitalizado no Hospital da Luz, mas acabou por morrer aos 91 anos na sequência de problemas respiratórios. O grupo já veio garantir que “o espírito empreendedor e a sua ética de trabalho estiveram sempre presentes nos momentos decisivos da sua vida. Em 1961, criou a Delta Cafés, dando origem a um grupo empresarial que hoje lidera o mercado dos cafés em Portugal e hoje em forte expansão nos mercados internacionais”.

A empresa destacou-o como um empreendedor nato. “A par de todas as distinções é igualmente reconhecido como um exemplo ético e de uma liderança centrada em valores humanistas que se refletem no compromisso a longo prazo perante a comunidade, trabalhadores e parceiros”, acrescentando que “preserva os valores desde a sua origem e, de forma coesa, tem-se desenvolvido com uma visão de renovação e de inovação e é desta forma que continuará o legado do Comendador Rui Nabeiro”.

Além do império que criou, o empresário também se destacou na vida política. Antes do 25 de abril de 1974, e por duas vezes, Rui Nabeiro foi nomeado presidente da Câmara Municipal de Campo Maior — em 1962 e em 1972 – voltando a exercer o cargo em 1977, sendo reeleito duas vezes, e mantendo-se no cargo até 1986.

A par das várias condecorações, em 2022, a Universidade de Coimbra, sob proposta da Faculdade de Economia, atribuiu a Rui Nabeiro o Doutoramento Honoris Causa, pelo seu indiscutível mérito profissional e qualidades humanas que constituem uma referência inspiradora para toda a sociedade.