Estudo. Má saúde oral tem relação direta com 23 doenças e cinco tipos de cancros

Uma má saúde oral está diretamente relacionada com mais de 20 doenças sistémicas, como a diabetes, a obesidade e a asma, segundo um estudo apresentado, esta segunda-feira, Dia Mundial da Saúde Oral.

O relatório indica ainda que "uma saúde oral comprometida” está também relacionada com cinco tipos de cancro, nomeadamente o do pulmão, do pâncreas, da mama, da próstata, e da cabeça e do pescoço.

“Esta é a primeira investigação que, combinando toda a informação científica produzida mundialmente, demonstra existir associação entre a saúde oral e 28 patologias distintas, reforçando a importância que esta tem para a saúde em geral e justificando porque deve ser parte integrante do acompanhamento clínico”, lê-se no comunicado de apresentação do estudo.