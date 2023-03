Detido jovem que levou "faca de grandes dimensões" para a escola

Um jovem de 18 anos foi detido na passada sexta-feira, na Escola Profissional da Figueira da Foz por ter na sua posse uma "faca de grandes dimensões".

Num comunicado enviado às redações, a Polícia de Segurança Pública (PSP) adiantou que o jovem foi detido dentro da escola.

A PSP de Coimbra afirmou também que foram feitas mais três detenções por crimes naquele distrito, duas das quais por condução sob efeito de álcool e a outra por condução sem habilitação legal.

Das duas detenções por condução sob o efeito de álcool, uma ocorreu também na Figueira da Foz, na manhã de sábado, com uma mulher de 41 anos a ser detida pelas 7h15 com uma taxa de álcool no sangue de 1,68 g/l.