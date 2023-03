Filas de quatro horas no Aeroporto de Faro fazem passageiros desmaiar

Um jovem desmaiou na sexta-feira no Aeroporto Gago Coutinho, em Faro, depois de ficar cerca de quatro horas numa fila para mostrar o passaporte. A longa espera aconteceu na sequência da paralisação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), a 17 de março.

A notícia é avançada pelo jornal do Reino Unido Birmingham Live, onde se lê que alguns passageiros desmaiaram, enquanto outros temiam o início de tumultos no aeroporto "quente e abafado".

Sam Jones, um dos passageiros, disse ao órgão de comunicação que viu um jovem a desmaiar, tendo este sido apoiado por paramédicos que foram chamados ao local.

Já a passageira Rachel O'Shea descreveu no Twitter a situação como "insana".

Tal como ela, foram vários os passageiros a reportar o acontecimento nas redes sociais.

Dangerous scenes @FaroAirport passport security, people waiting 3+ hours with no water, people dropping like flies, this is a health and safety hazard. Unannounced strike by customs officials apparently the reason pic.twitter.com/8ETmiWnH7L