Queda de parede na Herdade dos Grous em Beja mata dois imigrantes do Bangladesh

Duas pessoas, entre os 30 e os 50 anos, morreram na manhã desta segunda-feira, na sequência da queda de uma parede, na Herdade dos Grous, em Albernoa, Beja, avança o Jornal de Notícias.

O óbito foi declarado ainda no local pelo médico da VMER de Beja e o incidente foi classificado como acidente de trabalho.

Aguarda-se a chegada ao local da Autoridade para as Condições de Trabalho e do SEF, uma vez que as vítimas serão do Bangladesh.

No local, estão oito operacionais apoiados por quatro viaturas.