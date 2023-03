Coreia do Norte dispara míssil balístico para o Mar do Japão

A Coreia do Norte disparou este domingo um míssil balístico não identificado em direção ao Mar do Japão, avançou o exército sul-coreano, que está a realizar um exercício militar conjunto com os Estados Unidos, segundo a Lusa.

Em comunicado, o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul revelou estar a tentar analisar a distância, altura e velocidade do voo do míssil, dados que ainda não são conhecidos.

O Ministério da Defesa do Japão também confirmou o lançamento de Pyongyang, frisando que está a reunir informações sobre o teste e o possível impacto que terá nas águas japonesas.

No sábado, a agência noticiosa oficial da Coreia do Norte, KCNA, avançou que mais de 800 mil jovens se juntaram voluntariamente, só na sexta-feira, ao exército norte-coreano para combater "os imperialistas americanos".

Segundo a KCNA, centenas de milhares de pessoas fizeram fila em resposta aos exercícios militares conjuntos da Coreia do Sul e dos Estados, os maiores dos últimos cinco anos, que a agência descreveu como uma tentativa de "provocar uma guerra nuclear".

Na sexta-feira, a Coreia do Norte admitiu que tinha lançado, no dia anterior, um míssil balístico internacional, o segundo este ano. O lançamento foi uma resposta aos "frenéticos" exercícios militares dos EUA e da Coreia de Sul, afirmou a KCNA.

Segundo a agência noticiosa, o míssil lançado na quinta-feira em direção ao mar do Japão era um Hwasong-17, um "míssil monstro", consideraram analistas militares, e que teoricamente tem alcance suficiente para atingir o continente americano.