Lisboa. Em 24 horas a PSP deteve 45 pessoas

Foram detidas, na sexta-feira, pela Polícia de Segurança Pública, 45 pessoas.

Em comunicado, enviado às redações, a autoridade informa que sete pessoas foram detidas por condução de veículo sob o efeito do álcool, cinco por condução sem habilitação legal, 11 por tráfico de estupefacientes, duas por desobediência, uma por violência doméstica, outra por resistência e coação a funcionário, duas por detenção ou tráfico de armas proibidas, quatro por crimes contra a propriedade e 12 pelo cumprimento de mandados de detenção.

No âmbito das detenções, a PSP dá ainda conta de que foram apreendidas uma arma de fogo e outra branca.

Também foram apreendidas quase 1000 doses de canábis (977), 44 doses de cocaína, 3 doses de heroína e 18 doses de outras substâncias.

Por sua vez, no que diz respeito a acidente de trânsito, entre as 00h00 e as 23h59 de sexta ocorreram 37, tendo havido 21 feridos ligeiros ao todo.