Santa Apolónia. Trabalhadores dos bares dos comboios em protesto

A linha de comboio em Santa Apolónia, em Lisboa, foi este sábado de manhã invadida por trabalhadores dos bares dos comboios, que exigem melhores condições de trabalho, nomeadamente o pagamento de salários em atraso.

"O comboio das 9.30 horas em Santa Apolónia está parado. Os trabalhadores dos bares dos comboios continuam sem salário há mês e meio. A CP continua a não resolver a situação, o governo nada diz. Aqui estamos, em solidariedade com estas 130 pessoas sem salário", escreveu a deputada do BE Isabel Pires, na rede social Twitter.

A CP anunciou, ontem, que lançou um concurso para o serviço de bares nos comboios de longo curso.

"A CP sempre cumpriu com as suas obrigações, pagando à empresa concessionária Apeadeiro 2020 os valores acordados e de forma atempada", diz a empresa, acrescentando, mesmo assim, "o serviço prestado pela concessionária tem vindo a degradar-se, ao longo dos últimos meses, com o registo de falta de produtos, alimentos e bebidas".

A mesma nota dá ainda conta de que as condições dos trabalhadores da Apeadeiro 2020 “é delicada” – principalmente no que toca aos salários em atraso.

Ainda assim, a CP refere que a empresa, após terem sido realizadas várias reuniões, “não apresentou qualquer solução credível para a prestação do serviço contratualizado com a CP e para a regularização dos salários em atraso aos seus trabalhadores".