Marcelo diz ter "confiança" em Gouveia e Melo

Marcelo Rebelo de Sousa manifestou, esta sexta-feira, a sua “confiança” no Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA), almirante Gouveia e Melo, depois deste ter repreendido os 13 marinheiros que recusaram embarcar no NRP Mondego.

"Nas Forças Armadas, o princípio da disciplina é muito importante", frisou o Presidente da República esta sexta-feira, ao chegar à Madeira.

"O presidente da República é quem nomeia as chefias militares. Portanto, um chefe militar que está em funções tem a confiança do presidente da República - além de ter a do Governo, que é quem nomeia", disse ainda.

A RTP dá ainda conta de que o inquérito da Marinha concluiu que não havia razões suficientes para que os marinheiros não entrassem na embarcação.