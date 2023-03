Sem golos não há milhões

Por João Sena

A jogar perante o seu público, o FC Porto não foi capaz de virar a eliminatória e saiu da liga milionária. Uma equipa que em dois jogos não conseguiu marcar um golo dificilmente venceria a eliminatória por muitas oportunidades que tivesse. A sensação de frustração dos portistas é grande, porque o Inter Milão fez pouco para passar à fase seguinte, só que marcou.

O FC Porto fez um bom jogo na primeira mão, mas a expulsão de Otávio condicionou a equipa, que sofreu o golo perto do fim - foi aí que começou a perder a eliminatória. No Dragão, não conseguiu virar o resultado e disse adeus à Liga dos Campeões, onde o Benfica é agora o único representante português.

O FC Porto foi claramente superior na segunda parte, mas falhou na concretização. Com o tempo a passar, os italianos ‘saíram’ do jogo, pois o empate garantia o apuramento, e apostaram tudo em perigosos contra-ataques. A equipa azul e branca carregou nos minutos finais na procura do golo que forçasse o prolongamento e, por duas vezes, a bola bateu nos ferros - uma no poste outra na barra. A experiência defensiva dos italianos prevaleceu e o jogo terminou como começou (0-0). «Os jogadores fizeram um trabalho fantástico, mas o resultado é frustrante. Fomos muito superiores ao Inter nos dois jogos, só que não fomos eficazes em termos ofensivos, tivemos muitas oportunidades que não concretizámos. Faltou-nos alguma maturidade e traquejo europeu nos momentos de decidir», afirmou o treinador do FC Porto.

Nos outros jogos da semana, o Manchester City, que tinha empatado (1-1) em Leipzig, resolveu a eliminatória com uma facilidade incrível (7-0), graças à inspiração de Haaland, que marcou cinco golos. Só Pep Guardiola conseguiu parar o norueguês ao substituí-lo com o estádio de pé a aplaudir. Rúben Dias e Bernardo Silva participaram na festa do City, que segue para os quartos de final em grande estilo. Outro grande jogo teve lugar em Madrid, entre o atual campeão europeu e o Liverpool. Os ‘merengues’ voltaram a vencer (1-0) e, no final, tiveram um gesto de fairplay para com o adversário ao passar na instalação sonora do Santiago Bernabéu o mítico hino dos reds You´ll never walk alone - ajudou a ultrapassar a pesada eliminação (2-6). O Nápoles garantiu pela primeira vez a passagem aos quartos de final ao vencer em casa (3-0) o Eintracht Frankfurt.

Sorteio de milhões

Hoje, ao fim da manhã (11h30), as bolinhas da sorte vão ditar os jogos dos quartos-de-final e das meias-finais da liga milionária. Estão apuradas as seguintes equipas: Benfica, Chelsea, Bayern Munique, Milan, Inter de Milão, Real Madrid, Manchester City e Nápoles. A primeira mão dos quartos realiza-se a 11 e 12 de abril e a segunda mão uma semana depois.