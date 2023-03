INE. Casamentos aumentam 44,5% em janeiro

O número de casamentos em Portugal aumentou 44,5% em janeiro face ao mesmo mês do ano passado, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

No total, no primeiro mês de 2023 realizaram-se 1.656 casamentos, mais 510 do que em janeiro de 2022.

Segundo os mesmos dados, houve também mais nascimentos: 7.146, mais 708 (11,8%) do que no mesmo mês do ano passado.

Já o número de mortes no mês passado (10.803) foi inferior ao registado em janeiro, menos 1.123 óbitos.

"Em janeiro de 2023, o saldo natural foi -4.756, desagravando-se em relação ao mês homólogo de 2022, quando registou o valor de -5.344", lê-se no boletim do INE.