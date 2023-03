Saúde. Santarém pede para doentes de ortopedia serem encaminhados para outros hospitais

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) pediu, novamente, esta sexta-feira o encaminhamento dos doentes urgentes com traumatismos para outros hospitais até à 8h30 de amanhã, sábado, por constrangimentos na urgência de ortopedia.

De acordo com fonte da unidade de saúde em declarações à agência Lusa, houve “um pedido para que as ambulâncias com doentes urgentes para ortopedia fossem desviadas para outras unidades hospitalares, entre as 08h30 de hoje e as 08h30 de sábado”.

A mensagem foi transmitida ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) para encaminhamento dos doentes mono e politraumatizados ou com fraturas expostas devido ao facto de o hospital se encontrar “com constrangimentos no serviço de urgência de ortopedia, não sendo possível receber doentes” naquele período.

Já no dia 10 deste mês, o HDS, tinha pedido o mesmo ao CODU, para encaminhamento de doentes durante cerca de 24 horas, tendo em conta os constrangimentos desta especialidade.