Benfica joga com o Inter de Milão nos quartos de final da Liga dos Campeões. Conheça o sorteio

O sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões realizou-se esta sexta-feira em Nyon, na Suíça. Os oito melhores clubes da Europa na época 2022/2023, ficaram a conhecer os seus adversários.

O Benfica é a única equipa portuguesa ainda presente na liga milionária e vai jogar com o Inter de Milão, que eliminou o FC Porto nos oitavos de final.

O atual campeão Real Madrid, o maior vencedor da prova, com 14 Ligas dos Campões, defronta o Chelsea.

Os ingleses do Manchester City que vão à procura da primeira “Champions” encontram o Bayern de Munique, neste que será o verdadeiro duelo de titãs.

O sorteio terminou com o Ac Milan, que vai jogar com os também italianos do Nápoles.

Recorde-se que Ac Milan e o Inter de Milão vão partilhar o mesmo estádio, jogam na mesma cidade e não jogam na mesma jornada em casa, uma delas terá de jogar fora.