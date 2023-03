Pulseira eletrónica para homem de 64 anos que agredia mulher em Setúbal

O Comando Territorial de Setúbal, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Setúbal deteve, na quarta-feira, um homem de 64 anos por violência doméstica, no concelho de Palmela.

No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares da GNR concluíram que “o agressor exerceu de forma continuada coação psicológica, agressões físicas e perseguições contra a vítima”, que era sua ex-companheira de 63 anos, enquanto estavam casados.

No decorrer das diligências de investigação, as autoridades deram cumprimento a um mandado de detenção e a um mandado de busca à residência do suspeito, culminando na apreensão de duas espingardas e 25 cartuchos de calibre 12.

O detido foi presente no Tribunal Judicial de Setúbal onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de proibição de contacto com a vitima num raio de 300 metros, controlado por pulseira eletrónica e apresentações semanais em posto policial da sua área de residência.