Abusos sexuais. Bispo do Porto volta atrás e afasta três padres suspeitos

A Diocese do Porto informou, esta quinta-feira, que, ao contrário do que tinha sido anunciado na semana passada, três dos sete sacerdotes, da lista de suspeitos entregues pela Comissão Independente, que estavam ainda em funções vão ser afastados.

“No âmbito da investigação interna sobre os nomes constantes da lista de suspeitos fornecida pela Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica, o Bispo do Porto decidiu afastar temporariamente três sacerdotes diocesanos de toda a atividade pastoral”, lê-se no curto comunicado da diocese.

Recorde-se que na lista enviada ao bispo do Porto constavam 12 nomes, dos quais quatro já tinham morrido e um não pertencia à diocese. Sete, no entanto, estavam no ativo, embora existisse uma investigação em curso. Esta foi a informação dada na semana passada.