SATA. Avião faz travagem brusca na descolagem depois de carro atravessar a pista

O avião da SATA Dash 400 foi obrigado a travar abruptamente momentos depois de inicar manobras de descolagem depois de uma viatura ter atravessado a pista do aeroporto das Lajes, nos Açores.

Segundo o jornal Açoriano Oriental, relatos de quem estava no voo SP 407 confirmam que foi essa a justificação dada pelo piloto aos passageirospara a travagem abrupta que ocorreu esta terça-feira.

De acordo com fonte da companhia aérea, foi socilitada ao comandante do voo a interrupção da descolagem, que tinha como hora marcada as 18h47.

"Tratou-se de uma ordem da torre de controle, tendo em conta que não estavam reunidas condições para dar seguimento ao procedimento habitual", adiantou a SATA, acrescentando que "a interrupção surgiu na fase inicial da corrida, o que não constituiu qualquer percalço para os passageiros ou tripulantes".

A companhia aérea explicou ainda que, "quando ocorrem situações desta natureza, originam um relatório detalhado, não cabendo à companhia aérea pronunciar-se acerca da matéria em análise".