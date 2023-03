Pelo menos 14 mortos em chuvas torrenciais na Turquia

Pelo menos 14 pessoas morreram e cinco estão desaparecidas, depois das chuvas torrenciais nas províncias de Sanliurfa e Adiyaman, na Turquia, ambas as regiões estão entre as mais afetadas pelo sismo do passado mês de fevereiro.

As chuvas intensas têm provocado cheias em praticamente todo o país, e várias pessoas estão a ser retiradas dos abrigos temporários construídos após o terramoto.

A força da água arrastou vários carros e escombros. Há ainda registo do colapso de parte de uma auto-estrada, assim como da entrada de água no piso térreo de um dos principais hospitais, incluindo a zona de cuidados intensivos.

Foram mobilizados mais de 160 socorristas e mergulhadores para a zona afetada, segundo o ministro turco do Interior, Suleyman Soylu.