Madeira. Três pessoas atingidas por pedras de derrocada enquanto esperavam por autocarro

Uma derrocada na Fajã das Galinhas, na Madeira, deixou três pessoas feridas, após terem sido atingidas por pedras quando estavam à espera do autocarro na paragem.

O alerta foi dado por volta das 7h30 e no o local estiveram três ambulâncias dos Bombeiros da Câmara de Lobos, a PSP e membros da Proteção Civil.

As vítimas foram transportadas para o hospital.

As autoridades estão a proceder a uma avaliação de segurança do local e por precaução três famílias, com habitações próximas, serão realojadas temporariamente.