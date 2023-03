Atropelamento mortal em São João do Estoril corta circulação ferroviária na Linha de Cascais

No local estão elementos dos Bombeiros Voluntários do Estoril, do INEM e da PSP, num total de 13 operacionais apoiados por cinco viaturas.