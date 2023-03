Dois jovens de 19 anos detidos por venderem droga em escolas do Fundão

O Comando Territorial de Castelo Branco, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Fundão, constituiu arguidos dois jovens de 19 anos, no dia 13 de março, por tráfico de estupefacientes, no concelho do Fundão.

No âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes, que decorria há cerca de seis meses, os militares da GNR apuraram que os suspeitos atuavam de forma organizada, vendendo haxixe e canábis diretamente aos consumidores, nomeadamente, junto a estabelecimentos de ensino, no concelho do Fundão.

No decorrer das diligências policiais foi dado cumprimento a três mandados de busca domiciliária, no concelho do Fundão, que acabaram na apreensão de 114 doses de haxixe, oito doses de anfetaminas, 300 euros em numerário, três telemóveis, duas armas de ar comprimido, um bastão, diverso material para preparação, acondicionamento e consumo de produto estupefaciente.

Os suspeitos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Castelo Branco.