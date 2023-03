Portugal e Espanha vão apresentar com Marrocos candidatura conjunta ao Campeonato do Mundo 2030

Portugal e Espanha vão apresentar a candidatura à organização do Mundial de 2030 com Marrocos.

“Fernando Gomes e Luis Rubiales, presidentes da FPF e da RFEF, alcançaram o acordo com Fouzi Lekjaa, presidente da Federação Real Marroquina de Futebol, para formalizar a candidatura mais forte possível a nível social, desportivo, cultural e de infraestruturas”, lê-se no comunicado da Federação Portuguesa de Futebol.

Os dois presidentes anunciaram a decisão aos representantes das federações europeias na reunião da UEFA, organizada à margem do Congresso da FIFA, que se realizará esta quinta-feira em Kigali, no Ruanda e “foi recebida de forma muito positiva”, garante a FPF.

Esta é uma candidatura histórica, porque pela primeira vez seria realizado um Mundial em dois continentes.

“A união dos três países vizinhos contribuirá para reforçar os laços entre a Europa e África, bem como todo o Mediterrâneo, e inspirará milhares de jovens de ambos os continentes num projeto comum que tem como eixo fundamental o impacto que o futebol pode ter no desenvolvimento desportivo e social da região”, explica a Federação.

A participação da Ucrânia no projeto ainda não é certa devido à guerra no país, assim como do presidente da Federação Ucraniana de Futebol, Andriy Pavelko, que está atualmente suspenso das suas funções.