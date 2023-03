Mulher detida no Aeroporto de Lisboa com 2,5kg de cocaína

Uma mulher foi sujeita a primeiro interrogatório judicial, esta segunda-feira, depois de ter sido detida no Aeroporto de Lisboa com mais de 2,5 quilos de cocaína escondidos na bagagem de porão.

Em comunicado, o Ministério Público, adianta que dia 13 de março, "a arguida foi intercetada no Aeroporto de Lisboa, onde chegou num voo proveniente do estrangeiro”, e que esta “transportava dissimulada na bagagem de porão duas embalagens com mais de dois quilos e meio de cocaína”.

Após o primeiro interrogatório, a suspeita ficou sujeita à medida de coação de prisão preventiva, indiciada pela prática do crime de tráfico de estupefacientes.